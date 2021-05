(ID) Questa sera ospite del canale La voce nerazzurra Tommaso Labate

Questa sera sul canale Youtube di Interdipendenza, ossia La Voce nerazzurra, alle ore 21 sarà presente in diretta il giornalista Tommaso Labate.

Noto tifoso interista questa sera parlerà delle questioni più attuali del mondo nerazzurro. Dalla questione societaria al futuro più prossimi, passando ovviamente per le emozioni dello scudetto conquistato domenica scorsa.

Volto noto per la tifoseria, Labate ha partecipato in moltissime occasioni alla trasmissione di Mediaset "Tiki Taka2 in qualità di commentatore tifoso dell'Inter. Il suo intervento sarà trasmesso questa sera anche sulla pagina facebook di Inter Dipendenza.