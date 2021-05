(ID) Questa sera ospite d'onore su Twitch: Fabrizio Biasin

(ID) Questa sera alle ore 21 sul canale twitch della redazione di Inter Dipendenza (La Voce Nerazzurra) ci sarà in diretta un ospite di assoluto spessore. Si tratta di Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo e grande esperto del mondo interista. Con lui si affronteranno varie tematiche.

Ovviamente gli argomenti più caldi saranno quelli inerenti allo scudetto appena vinto (con la festa esplosa domenica pomeriggio) e il futuro della società nerazzurra. Si cercherà di capire insieme all'ospite cosa ci si dovrà aspettare a partire da domani, sia sul fronte societario che su quello del mercato, passando ovviamente per la panchina, con Conte che attende l'incontro con la proprietà per capire le linee guida per la prossima stagione.

Un evento importante tra approfondimenti, analisi, notizie, indiscrezioni e tanto tanto interismo.