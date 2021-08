(ID) Mercato Inter, Spinesi: 'Nessun dubbio sul sostituto di Lukaku'

Mercato Inter: “La trattativa per cedere Lukaku è un bivio importante per l’Inter. Il sostituto? Io punterei su Vlahovic della Fiorentina”. Gionatha Spinesi, ex attaccante fra le altre di Bari e Catania, non ha dubbi su chi dovrebbe raccogliere l’eredità del centravanti belga. Nell’intervista a Interdipendenza si sofferma poi su Simone Inzaghi - “ha le carte in regola per poter vincere” - e su Massimiliano Allegri con il quale la Juventus ha fatto un evidente passo in avanti.

Spinesi, come giudica la vicenda Romelu Lukaku?

Bisogna vedere quelle che sono le volontà di società e giocatore. E' evidente che questo è un bivio importante per il club

È una conseguenza degli addii di Achraf Hakimi e Antonio Conte?

Non glielo so dire, andrebbe chiesto a Lukaku. L'addio di Conte è importante però l’Inter ha preso un altrettanto importante allenatore, Simone Inzaghi. Fin dalla Primavera della Lazio ha fatto cose bellissime. Hakimi, la scorsa stagione, è stato un giocatore importante per l'Inter. E Sono convinto che l'Inter lo sostituirà nel migliore dei modi.

Per l’eredità di Lukaku si sono fatti i nomi di Dusan Vlahovic e Duvàn Zapata. Cosa pensa di questi due profili?

Sono due grandi calciatori. Il primo sta confermando quanto di buono fatto negli anni. Vlahovic, la scorsa stagione, ha fatto un exploit importantissimo e sono convinto che si riconfermerà. Anche per l'età io punterei su di lui.

L’Inter, perdendo Hakimi e (quasi) sicuramente Lukaku, si è indebolita e il suo percorso verso la seconda stella sarà molto più difficile?

Non sono di questa idea. Conte è un allenatore importante, l'anno scorso ha vinto un campionato dopo che a Milano non si vinceva da anni. Adesso però è arrivato un tecnico che, sulla carta, potrebbe essere anche più vincente. Inzaghi ha fatto diventare grande la prima squadra della Lazio, l'ha migliorata moltissimo. Ha tutte le carte in regola per poter vincere o comunque poter ambire al successo. Se non fosse stato per il lockdown, con una squadra nettamente inferiore a quella della Juventus, avrebbe anche potuto vincere lo Scudetto. C'è da dire, poi, che le altre squadre hanno fatto qualche passo in avanti: il Napoli con Luciano Spalletti, il Milan puntellando la squadra. L’Atalanta, poi, sta confermando di essere una grande realtà, la Lazio con l'arrivo di Maurizio Sarri…

Quanto guadagna la Juventus con l'approdo di Massimiliano Allegri?

Con il suo ritorno, i bianconeri fanno un evidente passo in avanti. Allegri è un vincente e con grande esperienza. Ci sarà tanta voglia di rivalsa.

Alla prima giornata di campionato l’Inter ospiterà, a San Siro il Genoa con Lautaro squalificato e probabilmente senza Lukaku. Inizio in salita per Inzaghi?

I campionati delle massime serie non sono mai facili, non c'è mai una partita scontata. L'Inter avrebbe dovuto sudarsela anche al completo. Sono convinto che le riserve dei nerazzurri non siano 'secondo linee', anzi.

Intervista di Simone Salines