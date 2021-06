(ID) Kolarov-Inter, si complica la pista Bologna. Rinnovo a una condizione

L’Inter è chiamata a risolvere entro i prossimi giorni anche il futuro di Aleksandar Kolarov. Il serbo, arrivato la scorsa estate dalla Roma per 1,5 milioni di euro, è reduce da una stagione abbastanza deludente in cui ha trovato pochissimo spazio. Soltanto 11 presenze complessive tra campionato e coppe in una stagione condizionata anche dal Covid e da diversi problemi fisici, specialmente nella seconda parte di stagione. Kolarov è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non avrebbe ancora deciso il suo futuro.

L’Inter, nonostante la stagione al di sotto delle aspettative, gli avrebbe proposto un rinnovo contrattuale per un’altro anno. Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionata a dare una nuova chance al giocatore nel ruolo di vice Bastoni anche a causa del mancato arrivo di Stefan Radu, fresco di rinnovo con la Lazio. Sulle tracce di Kolarov, però, ci sarebbe anche il Bologna.

Come raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, il classe ‘85 sarebbe il nome in cima alla lista di Sinisa Mihajlovic, ma la società sarebbe disposta ad accontentarlo solo se dovesse riuscire a vendere Djiks e se il serbo si dimezzasse l’ingaggio. La dirigenza preferirebbe comunque puntare su un profilo più giovane rispetto al serbo e il preferito sarebbe Arthur Theate, nazionale Under 21 belga di proprietà del Kv Oostende. Il talento classe 2000 può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che quello di centrale di difesa e Walter Sabatini sarebbe pronto a tentare l’affondo decisivo. A questo punto, sembrerebbe molto probabile un rinnovo contrattuale con l’Inter, ma a cifre minori rispetto ai 3 milioni percepiti attualmente.