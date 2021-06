(ID) Jacobelli: Zhang trasparente, prematuro dire cosa accadrà fra un anno

Ai microfoni de La Voce Nerazzurra, ha parlato in esclusiva il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli.

Capitolo Suning. "I tifosi dell'Inter devono essere molto felici per aver vinto il diciannovesimo Scudetto ed il ringraziamento deve andare a Suning. Perchè? Perché con tutti i problemi che ha avuto visti i limiti posti dal governo cinese. Ciò nonostante la squadra ha vinto lo Scudetto in lungo e in largo. Ora le esigenze di bilancio hanno portato all'addio di Conte ma non possono essere taciute. Se Conte non ha capito la situazione, bisogna dire che non riguarda solo l'Inter".

Jacobelli ha continuato: "Per 15 mesi non ci sono stati spettatori e liquidità di cassa, basti guardare i bilanci anche di tante società straniere. C'è stato questo fondo che ha garantito 275 milioni di euro, e sappiamo a che condizioni. Non sappiamo cosa succederà col governo cinese. Qualche giorno fa si paventava a una nazionalizzazione del gruppo Suning che vorrebbe dire ulteriori contrazioni degli investimenti. L'Inter ora deve mettere a posto i bilanci e fare bene in Champions. Il presidente Zhang ha esposto con la massima trasparenza la situazione. Dire cosa accadrà tra un anno è prematuro, per ora Zhang è intenzionato a continuare ed è giusto apprezzare questo sforzo di trasparenza".