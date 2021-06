(ID), Jacobelli punge Conte: "E' bravo, ma bisogna fare i conti coi bilanci"

"Conte lasciò la Juve dopo il terzo scudetto consecutivo. Ha lasciato il Chelsea con un contenzioso. All’Inter ha vinto lo scudetto, ma un’estate fa ci fu una frattura ricomposta. Quest’anno purtroppo, perché è bravo, uno dei migliori allenatori, si capisce che voleva avere i migliori, ma c’è una situazione oggettiva che costringe tanti club a fare i conti con i bilanci". Con queste parole in esclusiva il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato dell'ex tecnico interista, Antonio Conte, andato via dall'Inter pochi giorni fa.

Ospite ai microfoni de La Voce Nerazzurra, il direttore, inoltre ha aggiunto: "La pandemia a aumentato la situazione, ma prima di essa i soldi sono stati dilapidati con commissioni e ingaggi che non stanno né in cielo, né in terra. E questo vale per Inter, Milan, Juventus, Barcellona e Real Madrid. La Superlega non è la salvezza, ma è la salvezza del Real Madrid. Agnelli dice che è un tentativo di salvare il calcio, ma poi spende".

Insomma, anche Jacobelli afferma come ci sia una situazione poco florida per tanti club italiani e non con una pandemia che ha inciso sui bilanci e che deve essere presa in considerazione per continuare il progetto Inter.