ID - Jacobelli: "Cristiano Ronaldo? Ecco cosa penso del suo addio"

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di InterDipendenza.net, il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato di vari temi, tra cui la Champions League, in cui saranno protagoniste le squadre italiane, ma che ha visto, oggi, il ritorno da protagonista, con la maglia del Manchester United, di Cristiano Ronaldo che è andato ancora in gol con la maglia dei Red Devils - il terzo in due partite in questa stagione -, nello stesso momento in cui la sua ex squadra, la Juventus, sembra essere in difficoltà.

Ecco le sue parole: "In molti lo rimpiangono. Due partite e tre gol tra Premier e Champions anche se lo United ha perso, con l’errore fatale di Lingard. A dimostrazione che non ci sono partite facili in Champions. Vediamo cosa faranno le italiane oggi. I numeri di Ronaldo parlano chiaro e molti tifosi della Juve, soprattutto chi pensava fosse un problema, penso inizieranno a rammaricarsene, anche perchè si tratta di un giocatore che ha segnato 101 gol con la maglia bianconera".

Dunque, per Jacobelli, Cristiano Ronaldo costituirà un rimpianto per tanti tifosi juventini. Un giocatore che ha dimostrato a Torino la sua stoffa e la sua classe a suon di gol - è stato nominato migliore attaccante della scorsa stagione - e che adesso sta facendo vedere in un campionato ultracompetitivo come quello della Premier League, di essere ancora un calciatore di primissima fascia, capace di far sognare i tifosi.