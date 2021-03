(ID) Bellinazzo: “Al ritorno di Zhang potrebbero esserci novità importanti”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economia dello sport, è intervenuto ai microfoni nel nostro podcast Inter Twitter de La voce nerazzurra, affrontando vari temi e concentrandosi in particolare sulla delicata situazione societaria nerazzurra. Ecco di seguito riportato un estratto del suo intervento:

"Le ultime novità, parlano del pagamento degli stipendi e delle scadenze a livello contrattuale che danno più serenità all’Inter. Soprattutto per quanto riguarda l’UEFA ed evitare in incappare in sanzioni. Non tutte le emergenze sono rientrate, perché come tanti top club, l’Inter sta vivendo criticità. Vedremo come si evolverà la questione societaria con il rifinanziamento della quota di minoranza di LionRock, da parte del fondo che verrà scelto. Quelli americani sono in prima fila, Pif è più defilato. Questo per superare le difficoltà come voleva Suning, magari con dei successi sportivi che possono lasciare lo stesso Suning al timone.

“Nuovo sponsor? Fino alle difficoltà dell'ultimo periodo c'era un processo molto avanzato in Asia, dopodiché tutto si è bloccato. E' un discorso che va ripreso, ma non è detto che al ritorno di Steven Zhang non possano esserci annunci importanti in questo senso. Staremo a vedere".