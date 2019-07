ICC - La formazione ufficiale dell'Inter per la sfida contro il PSG

Tra pochi minuti, direttamente da Macau l’Inter di Antonio Conte sfiderà il PSG di Thomas Tuchel in International Champions Cup. Dopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus, i nerazzurri cercheranno a tutti i costi il riscatto.

L’esclusione di Mauro Icardi e il rallentamento negli affari relativi ad Edin Dzeko e Romelu Lukaku, vedono il tecnico salentino costretto a disputare l’ennesima partita senza numero 9 puro. In compenso però – almeno per questa estate – nel ruolo di attaccante Conte sta tentando di adattare Ivan Perisic. Nel frattempo, di seguito vi riportiamo l’11 scelto da Antonio Conte per la sfida contro i parigini:

Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert, Perisic, Esposito.