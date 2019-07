ICC, Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Perisic nel nuovo ruolo

Alle 13:30 ora italiana, Juventus e Inter scenderanno in campo a Nanchino per affrontarsi nella seconda giornata dell'International Champions Cup. Esordio con sconfitta per entrambe le squadre, rispettivamente contro Tottenham e Manchester United.

I due tecnici hanno deciso l'undici iniziale. Queste le formazioni ufficiali.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Cancelo; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.