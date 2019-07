ICC, Juventus-Inter 5-4 dopo c.d.r.: errore decisivo di Borja Valero

Inter in vantaggio nella prima frazione di gioco, grazie all'autorete di De Ligt all'11° sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Sensi. Buon primo tempo dei nerazzurri, che hanno creato varie occasioni da rete.

Nella ripresa è arrivato il pareggio di Cristiano Ronaldo al 67° su calcio di punizione deviato dalla barriera nerazzurra. Al 90° è 1-1: si va ai calci di rigore.

Ranocchia sbaglia il primo, Cancelo segna. Puscas a segno per i nerazzurri, Cristiano Ronaldo riporta avanti la Juventus. Longo fallisce dal dischetto, con Buffon che devia sul palo. Emre Can realizza, portando i bianconeri avanti di due reti. Joao Mario non sbaglia, Rabiot calcia alto sopra la traversa, tenendo vive le speranze di rimonta dell'Inter. Barella segna col brivido, Buffon sembra bloccare il tiro, ma la sfera finisce in rete. Bernardeschi colpisce la traversa: è parità dopo la serie dei cinque rigori.

Borja Valero fallisce, Buffon respinge il tiro centrale. Demiral segna e la Juventus vince 4-3 dopo i calci di rigore, 5-4 il totale della sfida.