ICC 2019, Inter-Tottenham, i convocati di Conte

Come si legge nel sito ufficiale dell'Inter, Antonio Conte ha convocato ventitre giocatori per la gara in programma contro il Tottenham, valida per questa edizione della International Champions Cup.

Questo l'elenco.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola;

Centrocampisti: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumè, Barella;

Attaccanti: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.