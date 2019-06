Icardi, Zamorano gli lancia un consiglio prezioso: le parole dell'ex "1+8"

Da ormai quattro mesi non si fa altro che parlare del Mauro Icardi sempre più lontano dall'Inter. Il bomber rosarino dal canto suo continua a ribadire di voler restare a Milano, ma la dirigenza e il nuovo tecnico Antonio Conte non sembrano intenzionati a puntare su di lui.

A parlare dell'attuale n°9 nerazzurro, ci ha pensato Ivan Zamorano ai microfoni di Tuttomercatoweb che alla domanda su che consiglio darebbe ad Icardi ha risposto:

“Che parli in campo, niente più. Mauro deve concentrarsi mentalmente per continuare a essere il giocatore di cui l’Inter ha bisogno. Icardi per me può restare e fare ancora benissimo in maglia nerazzurra”.