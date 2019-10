Icardi, tra presente al PSG e il futuro incerto e dubbioso

Sembra aver ritrovato definitivamente il feeling col gol Mauro Icardi dopo gli ultimi mesi tormentati a Milano con la maglia dell'Inter. Il giocatore, che sembra aver recuperato del tutto anche la forma fisica, ieri sera contro il Brugge ha siglato una bella doppietta.

Ricordiamo che l'ex Samp è attualmente al PSG in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Per questo motivo, il futuro dell'argentino è ancora tutto da scrivere. A riguardo infatti, Icardi non si è sbottonato più di tanto dichiarando:

"Per ora, sfrutto l'occasione di essere a Parigi. E vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Sono molto contento dei gol e della vittoria della squadra. Sapevamo che sarebbe stato difficile vincere in Belgio contro una squadra tosta. Il clima all'interno della squadra è positivo, l'atmosfera è buona".