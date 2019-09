Icardi, primi problemi nello spogliatoio del Psg: la vicenda

Icardi, secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", avrebbe avuto qualche problema nello spogliatoio del Psg. I motivi sarebbero legati a vecchie vicende che hanno coinvolto l'argentino:



“Non facciamola diventare una storia di gossip, chi ha frequentato uno spogliatoio sa che ci sono ruggini del passato e che ognuno è permaloso/orgoglioso a modo suo. Riepilogo: Icardi sbarca a Parigi il 2 settembre e non trova tappeti rossi stesi, neanche carezze come messaggi di benvenuto. Non per una questione di soldi, lì c’è chi guadagna in doppia cifra e non conosce la parole gelosia. Ma perché era partito un “trenino” di vecchi rancori: la storia di Maxi Lopez molto amico di Messi, il pregresso con Wanda, Maurito che viene definito un “traditore”, quindi potenzialmente un tipo pericoloso.



Perché, il messaggio è questo, se porti via la donna al tuo migliore amico non sei certo uno stinco di santo, oppure un signorino da stimare. Messi coinvolge Neymar, già nervoso per non averlo potuto (ri)abbracciare al Barça (leggete le dichiarazioni di Leo dopo il mancato trasferimento), con la sponda di Paredes e Di Maria. Guarda caso i due argentini più il partner stimato, guarda caso i compaesani di Rosario (Leo come Angel) con un conto da presentare. Il messaggio implicito: mica puoi presentarti qui come un angelo immacolato e pretendere di resettare il passato colmo atteggiamenti non idonei”.