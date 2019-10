Icardi non si ferma più, a valanga contro il Marsiglia

Mauro Icardi si sta prendendo Parigi a modo suo, a suon di gol. Con la doppietta realizzata contro il Brugge in Champions League l'argentino era arrivato in settimana a 5 gol nelle ultime 4 partite.

Mentre stiamo scrivendo l'ex nerazzurro è in campo nella sfida tra PSG e Marsiglia e anche stasera ha deciso di aggiornare il suo score. Un'altra doppietta in 16 minuti, due gol al 10mo ed al 26mo del primo tempo seguiti dal duplice timbro del solito Mbappè per un 4-0 prima del termine della prima frazione di gioco che dice tutto.

Dopo un inizio di stagione carico di incertezze e perplessità, da alcune settimane a questa parte Icardi ha ripreso a segnare con regolarità svizzera, come ha sempre fatto nei suoi anni a Milano, segnale di un periodo di ambientamento terminato e di una confidenza crescente con i compagni del reparto offensivo parigino.

La ritrovata vena realizzativa di Icardi non può che far che piacere anche a Milano, dove la dirigenza nerazzurra resta in attesa di capire se e quando il club parigino deciderà di formalizzare il diritto riscatto pattuito in sede di trasferimento. 70 milioni che potranno diventare di straordinaria importanza nell'ambito del progetto di rafforzamento della squadra a disposizione di Antonio Conte.