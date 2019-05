Icardi, Mascherano gli manda una bordata pesante: le parole dell'argentino

Giungono nuove critiche per Mauro Icardi da parte da un esponente dell'Argentina. Dopo i vari attacchi di Diego Armando Maradona, questa volta a punzecchiare il bomber rosarino ci ha pensato Javier Mascherano.

L'ex Barcellona e Liverpool, sul passato di Icardi con la Selecciòn ha detto:

“Mauro ha mangiato al nostro tavolo, ma lui lo nega. Non posso analizzare la sua dichiarazione o prendere in carico quello che dice. Mi hai chiesto se fosse il benvenuto e ti dico che la nazionale non è di nessuno, appartiene a tutti. Quelli di noi che sono stati abbastanza fortunati da essere lì per molto tempo, è perché lo abbiamo meritato partita dopo partita, non perché sono i padroni“.