Icardi, la frecciata micidiale di Muraro lo condanna

Carletto Muraro, indimenticato protagonista dell'Inter di Eugenio Bersellini e oggi commentatore Sky, ha parlato del momento che sta vivendo Mauro Icardi. Lo ha fatto con ironia, evidenziando quanto sia mancato l'apporto di gol dell'argentino.

"Non ci sono dubbi che Icardi abbia condizionato il campionato dell’Inter. Oltretutto manca il suo apporto in campo, questo sembra il fratello e sicuramente non sta facendo un favore all’Inter. Conte? Un grande professionista, ci credo che possa azzerare le sue esperienze pregresse. Porta cattiveria agonistica e sete di risultati, oltre che una ottima scelta dei calciatori. Spero che possa fare bene se dovesse arrivare in nerazzurro”.

Nel breve volgere di qualche mese, Icardi è passato dall'immagine di uno dei centravanti più forte del mondo a bersaglio di ironie e battute dei tifosi e degli addetti ai lavori. Se fino a qualche settimana settimana fa era solo la Curva Nord a contestarlo nelle partite interne, nell'ultima casalinga contro il Chievo tutto San Siro ha fatto sentire il suo disappunto nei confronti della sua prestazione. La sua situazione in casa nerazzurra sembra ormai giunta al punto di rottura. Nonostante le affermazioni sue e di sua moglie Wanda Nara di voler restare a Milano, la cessione sembra la soluzione migliore per tutti. Ammesso che si trovi un compratore...