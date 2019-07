Icardi, l'argentino sarà convocato da Conte per il ritiro estivo: le ultime

Si infittisce sempre più di interrogativi il futuro professionale di Mauro Icardi. Se fino a qualche giorno fa si parlava di un'esclusione dell'argentino dalla lista dei convocati per il ritiro e la tournée estiva, calciomercato.com oggi ha rivelato il contrario.

Secondo il noto portale infatti, il nome del bomber di Rosario figurerà nella lista per vari motivi. Questo è quanto rivelato:

"Il numero 9 nerazzurro non rientra nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte, che però lo convocherà comunque per il ritiro pre-campionato al via lunedì a Lugano. Perché l'argentino è sotto contratto per altre due stagioni fino a giugno 2021 e oggi è l'unica prima punta a disposizione".