Icardi, l'argentino può non essere convocato per il ritiro estivo: le ultime

Sarà un braccio di ferro che si protrarrà ancora per molto. La situazione che vede coinvolto in prima persona Mauro Icardi, è una matassa che si sbroglierà solo col passare del tempo.

Da ormai quattro mesi, da quando al bomber rosarino è stata revocata la fascia da capitano, non si fa altro che parlare della partenza dello stesso, nonostante l'ex Samp abbia ribadito più volte di non avere intenzione di lasciare Milano.

Eppure, visto il muro contro muro tra società e giocatore, secondo Sportmediaset non è da escludere che Antonio Conte decida di non convocare Icardi in vista del raduno estivo che partirà a Lugano il prossimo 7 luglio.