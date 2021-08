Icardi-Juventus: ci sarebbe 'l'offertona' per il prestito biennale

Icardi alla Juventus? Scenario difficile ma non impossibile.

Tuttosport questa mattina, domenica 29 agosto, spiegava che "i contatti dei giorni scorsi con Icardi non sono stati eccezionali, ma il mercato può cambiare da un momento all’altro quando si entra negli ultimi tre giorni. E dalle parti della Tour Eiffel, dove tiene banco il caso Mbappé/ Real Madrid, può succedere ancora di tutto. Così se entro martedì, quando chiuderanno le trattative, dovesse aprirsi l’opportunità di arrivare all’ex interista, la Juventus un tentativo lo effettuerà. E nel caso Icardi potrebbe diventare il più classico dei last minute". Non è un segreto che l'ex attaccante dell'Inter è il principale desiderio del ds bianconero, Federico Cherubini.

E quindi? Stando a quanto rilanciato dal giornalista Marcello Chirico, oggi pomeriggio, i dirigenti torinesi avrebbero proposto al Paris Saint Germain un prestito oneroso a 10 milioni di euro per il primo biennio più un riscatto che diventerebbe obbligatorio per il terzo anno sulla base di 25-30 milioni di euro. Una trattativa, insomma, che potrebbe ricalcare quella dello scorso anno conclusasi con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata.

Tuttomercatoweb avvisa: "Qualora non dovesse andare in porto la trattativa con la punta del PSG, attenzione alle quotazioni di Giacomo Raspadori.