Icardi Juve, Cherubini tenta il colpo last-minute: il punto

ICARDI JUVE - Con Moise Kean sbarcato a Torino nella tarda serata di ieri, il club bianconero è pronto a tentare di ingaggiare un ulteriore attaccante. Il solo italiano, che oggi potrebbe essere ufficializzato, potrebbe non bastare. Le defezioni offensive venute a galla durante la gara di ieri sera contro l'Empoli hanno generato nella dirigenza torinese una profonda riflessione.

Per questo motivo, l'intenzione della Juventus sarebbe quella di tentare di arrivare a Mauro Icardi, calciatore gradito al Presidente bianconero ormai da diversi anni e che non ha mai smesso di sperare in un ritorno in Italia. Stando a quanto riferito dalla redazione di Tuttomercatoweb, il futuro del bomber di Rosario potrebbe essere legato a quello di Kylian Mbappè.

Qualora il fuoriclasse francese dovesse approdare al Real Madrid, a quel punto Icardi potrebbe decidere di continuare a giocarsi le proprie carte sotto la Tourre Eiffel. In caso contrario, vista e considerata la folta concorrenza in quel di Parigi, a quel punto l'ex Sampdoria e Inter vacillerebbe.

Insomma, che i soli Kean e Kaio Jorge non possono sostituire Cristiano Ronaldo è un pensiero che al momento accomuna praticamente tutto l'ambiente bianconero. Alla chiusura del mercato mancano meno di due giorni, e ora dopo ora arrivare ad Icardi per la Juventus diventa sempre più complicato. Il DS juventino Federico Cherubini vorrebbe aggiungere gol ed esperienza ad un reparto offensivo, in linea di massima, abbastanza giovane.