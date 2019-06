Icardi-Inter, sul futuro dell'argentino l'AD Marotta è stato chiaro: le parole

Si è appena conclusa in quel di Lugano la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo dell'Inter nella famosa città della Svizzera.

A prenderne parte, sono stati i due Amministratori Delegati dell'Inter: Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta. Quest'ultimo, alla domanda posta da un giornalista circa il futuro di Mauro Icardi ha risposto:

"Passiamo alla prossima domanda. Prematura qualsiasi valutazione sulla rosa della stagione nuova. Ci sarà un’apposita conferenza stampa programmata per illustrare la rosa vera e propria, a queste domande preferisco non rispondere per una questione di correttezza".