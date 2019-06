Icardi Inter, non cambiano le posizioni: situazione delicata, c'è un rischio

La nuova Inter di Antonio Conte potrebbe non vedere la presenza di Mauro Icardi. L'attaccante argentino non rientrerebbe nei piani del tecnico nerazzurro, alla ricerca di un centravanti con caratteristiche diverse.

Aspettando l'incontro tra le parti, la linea è definita. Icardi non vuole lasciare l'Inter, mentre il club è di pensiero opposto. Fabrizio Romano di Sky Sport ha parlato di questa situazione. Le sue parole: "Icardi è sul mercato, lui vuole restare, ma l'Inter non vuole ripartire da lui. La Roma è una delle squadre che si è informata, non sarà semplice. Lo scontro tra Icardi e la società potrebbe esserci".