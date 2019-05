Icardi Inter, la posizione del giocatore sul futuro: cosa sarà determinante

In casa Inter sarà da definire il futuro di Mauro Icardi. Dopo i fatti accaduti negli ultimi mesi, la permanenza dell'attaccante argentino non è così sicura. Con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, ci sarà da capire quali saranno i giocatori su cui il nuovo tecnico farà affidamento per costruire la sua squadra.

Nell'edizione di Sky Sport 24 delle 19:00, Emanuele Baiocchini ha aggiornato la situazione sul futuro di Icardi. "Icardi vuole restare e avere un incontro con la società per il rinnovo del contratto. Da capire se la società è della stessa opinione. Da capire anche quello che deciderà Conte".

Una situazione che potrebbe essere definita settimana prossima. Conte dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di domani. Successivamente, venerdì partirà per la Spagna insieme al presidente Zhang e ai dirigenti Antonello e Marotta per assistere alla finale di Champions League. Probabile che il futuro di Icardi venga definito in seguito.