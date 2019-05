Icardi, il post su Instagram dopo la qualificazione in Champions fa riflettere

E' stata senza dubbio la qualificazione in Champions più sofferta e sudata degli ultimi anni. Nonostante però l'annata agonistica di Mauro Icardi non sia stata proprio rosea, il giocatore ha mostrato il proprio entusiasmo su Instagram.

"Life does not have to be Perfect, to be Wonderful". Questa la frase postata dal bomber rosarino sulla foto di gruppo per i festeggiamenti post-qualificazione. Tradotta, la frase significa "La vita non è fatta per essere perfetta, ma per essere meravigliosa".

Un messaggio senza dubbio importante indirizzato a chi da mesi, nonostante abbia ribadito più volte di rimanere a Milano, lo dà per partente ormai certo.