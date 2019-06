Icardi, filtrano i motivi per cui Conte non lo vorrebbe tenere

Futuro sempre più lontano da Milano per Mauro Icardi. Il bomber rosarino, nonostante la netta presa di posizione circa la permanenza a Milano, non sembra far parte dei piani per l'Inter del futuro.

Inizialmente si pensava che con l'approdo di Antonio Conte le chances di restare in nerazzurro per l'ex Samp sarebbero potute aumentare, mentre invece adesso sta accadendo l'esatto contrario. A spiegarlo è stato il famoso editorialista Franco Ordine, che sulle pagine del Corriere dello Sport stamane ha scritto:

"Il tecnico pugliese conosceva alla perfezione tutto il film della vicenda, episodio per episodio, capitolo per capitolo, particolari inediti «mai usciti nemmeno sui media» e perciò rimasti nel segreto dello spogliatoio che è diventato alla fine della stagione il tribunale del popolo nerazzurro capace di emettere la sentenza di non gradimento".