Icardi, Facchetti junior ha già dimenticato il tormentone legato all'argentino

Dopo un lungo ed estenuante tira e molla, l'avventura di Mauro Icardi all'Inter si è conclusa con il passaggio - seppur in prestito - dell'argentino al PSG dell'emiro Nasser Al-Khelaifi.

Una scelta per il giocatore tanto forzata quanto inevitabile. Eppure, nonostante si sia parlato di lui per circa 6 mesi, Gianfelice Facchetti sembra aver già archiviato quanto accaduto.

“E’ dimenticato forse perché ce lo si è trascinato come caso per talmente tanto tempo, che tutti non vedevano l’ora di voltar pagina e concentrarsi sul presente, che è incoraggiante e positivo”.

Questo è quanto dichiarato dal figlio di Giacinto Facchetti. Ad oggi infatti, con Icardi sotto la Tourre Eiffel, l'Inter si coccola il suo nuovo bomber: Romelu Lukaku.