Icardi e Wanda Nara, il nuovo attacco di Maxi Lopez

Non è un periodo facile per Mauro Icardi e Wanda Nara. Oltre che i problemi legati al possibile addio all'Inter, con il giocatore che da ieri è rientrato Milano, il bomber argentino deve far fronte a un nuovo attacco proveniente da Maxi Lopez, suo ex amico nonché ex marito di Wada Nara.

Queste le pesanti dichiarazioni dell'ex Catania e Milan, rilasciate al programma argentino "Podemos Hablar": "C'è un accordo firmato da un giudice che però non è mai stato rispettato. Non mi fanno vedere i miei figli: li ho visti due volte nell'ultimo anno. Cerco sempre di parlare con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social media e per molto tempo il dialogo è stato interrotto. Mi mancano di rispetto: con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. Invece a lei il denaro non manca".

Di seguito: "Quando vidi le foto dei miei figli con la maglietta dell’Inter e del Newell’s, dissi al nuovo marito della mia ex che mi avrebbe compreso solo una volta diventato padre. Vedere i miei figli usati è una cosa che mi fa imbestialire. Inoltre, diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me".