Icardi e Nainggolan out, Marotta spiega i motivi ed esclude la Juventus

Marotta allontana Icardi dalla Juventus e spiega i motivi della scelta dell'Inter di escludere lui e Nainggolan dal nuovo progetto: "Quando si definisce un progetto si decide chi ne fa parte. Abbiamo deciso, intendo la società con tutte le componenti, di arrivare a questa conclusione. Non siamo sprovveduti, abbiamo tutti grande esperienza.

Abbiamo l'obbligo di difendere i nostri obblighi e il nostro patrimonio. Ma le scelte vanno fatte con coraggio. Abbiamo deciso di fare così, sicuri di fare il bene della società, senza mancare di rispetto a due professionisti.

Il fatto di dichiararlo fa parte di questo mondo. Ho sottolineato come ci siano diritti e doveri e li rispetteremo. Escludo possa andare alla Juventus perché non ci sono le minime condizioni. Oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro, bisogna trovare un club che possa soddisfare le sue esigenze. Ma fino a questo momento della Juventus non si vede l'ombra".