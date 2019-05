Icardi è già scomparso, Icardi chi?

Chi avesse avuto modo di frequentare San Siro nelle ultime apparizioni dell’Inter avrebbe potuto rendersi conto di un fatto che spiega molto del rapporto tra Icardi e i tifosi. Dalle bancarelle che circondano lo stadio, da alcune settimane sono praticamente scomparse le maglie del numero 9 argentino. In tutte le taglie, in tutte le versioni, dominano quelle di Skriniar, Nainggolan e altri giocatori. Mentre quella dell’ex capitano monopolizzava spazi e vendite fino a qualche tempo fa, adesso per trovarla bisogna chiederla ai venditori.

Una importante conferma di ciò arriva oggi dal sito FcInter1908.it per quanto riguarda le vendite delle divise ufficiali agli store nerazzurri. Il nuovo completo ha fatto la propria comparsa in occasione della gara con l’Empoli e anche in questo caso quelli che vanno per la maggiore sono Politano, Skriniar, Lautaro, Nainggolan. Non quella di Icardi, che evidentemente ha subito un calo di vendite talmente importante da sconsigliarne la preparazione. Un fatto banale ma che è indice evidente della clamorosa caduta di gradimento del bomber nelle simpatie dei tifosi e, probabilmente, anche dell’addio a quella maglia che ormai nessuno chiede più.