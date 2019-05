Icardi, Biasin sprona l'argentino in vista dell'ultima di campionato

Quello che abbiamo visto nelle ultime uscite (nonostante la rete - inutile - contro il Napoli su rigore) è senza dubbio un Mauro Icardi che mai nessuno aveva conosciuto.

L'argentino è rimasto spesso a digiuno dai gol, ma i dati del giocatore di quest'anno (11 reti in Serie A) sono totalmente differenti a quelli degli anni passati. A riguardo, sulle pagine di Libero Fabrizio Biasin scrive:

"Dove sono i gol? Si faccia perdonare anche l’ex capitano Icardi, che prima si è sentito «vittima di un’ingiustizia», poi si è fatto da parte, ora è rientrato ma solo per le cronache e non certo per come ce lo ricordavamo".