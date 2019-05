Icardi ancora a Milano con Conte? La risposta del tecnico salentino

E' già iniziata l'avventura di Antonio Conte nella Milano interista. Il tecnico salentino, che ha firmato un contratto fino al 2022, avrà il compito di sbrogliare la matassa relativa al futuro di Mauro Icardi.

Il bomber di Rosario, che negli ultimi mesi nel capoluogo lombardo non ha vissuto un periodo roseo, deve ancora capire se con l'insediamento di Conte potrà ancora rimanere a Milano o se dovrà cercarsi un'altra sistemazione. A riguardo, l'ex CT azzurro ha detto:

"Se Icardi avrà un futuro con me? Vedremo ogni situazione e prenderemo le migliori decisioni con il club. Lavoreremo duramente per prendere le migliori scelte perché il club è la cosa più importante nel presente e nel futuro. Non l'ho ancora sentito, mi sto immergendo ora nella nuova atmosfera e nella sfida".