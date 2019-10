Ibrahimovic all'Inter? Conte affronta la vicenda: le parole

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che accostare alcuni nomi per l'attacco interista capaci di fornire ad Antonio Conte alternative valide a Romelu Lukaku. Tra questi figura anche quello di Zlatan Ibrahimovic, ma il tecnico pugliese in conferenza stampa non si è esposto più di tanto dichiarando:

"Parlare di altri giocatori oggi sarebbe una grandissima mancanza di rispetto verso i miei calciatori. Quindi non penso sia giusto parlare di altri calciatori, ovviamente con grandissimo rispetto nei confronti di Ibra.

Stiamo parlando di un giocatore che quando deciderà di smettere rimarrà nella storia del calcio. Noi dalla disavventura (degli infortuni) dobbiamo uscirne ancora più forti".