TS - Vidal e Sanchez non saranno rischiati: c'è la Nazionale alle porte

Arturo Vidal e Alexis Sanchez non saranno rischiati in vista di Inter-Udinese. Potrebbero essere convocati, come sottolinea Tuttosport, ma alla fine dovrebbero restare fuori.

La causa: i prossimi impegni con la nazionale cilena. Entrambi vengono da problemi fisici, soprattutto il centrocampista, e il 4 giugno si giocherà Argentina-Cile, la prima delle due gare di qualificazione a Qatar 2022 (l'altra sarà Cile-Bolivia del 9 giugno) e della Coppa America in partenza il 13 dello stesso mese.