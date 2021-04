TS - Rifinitura, Conte ha provato Vecino: attenzione alla sorpresa

De Vrij al centro, Darmian sul centro-sinistra. Così, in base a quanto riporta Tuttosport, verrà reimpostata la difesa dell'Inter da Antonio Conte in vista del Sassuolo. Squalificato Bastoni, così come Brozovic (entrambi per una giornata) e out i malconci Kolarov e Perisic, ci sarà invece D'Ambrosio ma per la panchina.

A centrocampo Gagliardini è favorito per cominciare titolare, ma attenzione a Conte che ha provato anche Matias Vecino nella rifinitura. Questa potrebbe essere la sorpresa di giornata, con Sensi relegato in panchina. Barella ed Eriksen dovrebbero completare il terzetto e alternarsi in regia.

Confermati larghi Hakimi e Young, davanti Lautato Martinez è favorito su Sanchez. Lukaku sarà ancora in campo da buon stakanovista: troppo importante la gara di oggi, in contemporanea, lo ricordiamo, a Juventus-Napoli.