TS - Il Milan sogna il colpaccio dall'Atalanta! Intanto Brahim Diaz...

Secondo Tuttosport in prima pagina, il Milan in gran segreto con la regia di Paolo Maldini sta trattando Josip Ilicic con l’Atalanta. Un’occasione perché lo sloveno è in rotta con Gasperini, la Dea può liberarlo subito a condizioni vantaggiose e il Milan si è mosso con i primi contatti sotterranei.

Lavori in corso, Ilicic è tra le idee, nonostante il rinnovo del prestito di Brahim Diaz proprio in quella porzione di campo. Dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu, addirittura approdato all'Inter, anche tra i rossoneri c'è la volontà di continuare a crescere per essere a tutti gli effetti una contender Scudetto in vista della prossima stagione.