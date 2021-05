Torna a casa... Eddie! Salcedo sul viale del ritorno

Futuro, programmazione e scelte. Questi gli ordini del giorno in casa Inter che, sulla trama della famosa serie tv Torna a casa, Lessie!, potrebbe tornare a riabbracciare un ex canterano: Eddie Salcedo. Alla stregua del percorso che potrebbe intraprendere Dimarco - si tratta - anche l'attaccante numero 9 potrebbe far rientro alla base per ricoprire il ruolo di quarta punta nella prossima stagione.

L'attaccante attualmente in forza al Verona, durante l'attuale stagione, è cresciuto molto e potrebbe rappresentare il giusto profilo per portare freschezza e rapidità come vice Lautaro. Infatti l'azzurro, tra i suoi punti di forza, è molto rapido e bravo nello stretto. Sa unire lo scatto ad un discreto fiuto del gol. Salcedo è attualmente in prestito presso il club Scaligero e grazie alla maestria di Juric è molto maturato in quest'ultimo campionato: 23 presenze - tra Serie A e Coppa Italia - corredate da 3 gol e due assist all'attivo. Non male.

Si pensi che comunque si sta parlando di un classe 2001 - 20 anni ancora da compiere - che ha esordito in Nazionale U21 a settembre 2020. L'ex canterano non ricopre solamente il ruolo di punta centrale, ma ama svariare sul fronte offensivo giostrandosi tra la posizione di seconda punta o ala destra e, alle volte, anche in quella di trequartista. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2018 ha vissuto le prime stagioni alternandosi tra Liguria e Lombardia vestendo sia la casacca del Grifone che quella dell'Inter.

È proprio con la maglia dei nerazzurri che colleziona il massimo di reti nella sua carriera realizzando con l'Inter Primavera 13 reti in 31 presenze - aggiungendoci pure 4 assist - andando a migliorare la stagione precedente disputata con il Genoa Primavera dove in 30 presenze aveva totalizzato 9 reti e 2 assist. Il prestito scadrà il 30 giugno e la formula è quella del diritto di riscatto con controriscatto a favore dei nerazzurri (contratto fino al 2024). La società sembrerebbe aver già preso la propria decisione: Salcedo al posto di Pinamonti. Agilità al posto di presenza fisica in area. Si concretizzerà? Non resta che attendere gli sviluppi. Di certo c'è che Eddie sembrerebbe sulla strada del... ritorno.