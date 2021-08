The Athletic - Kane non si presenta al ritiro: anche Paratici pensa a Lautaro

Lautaro Marinez - Il Tottenham pensa al centravanti argentino come erede di Harry Kane. La notizia arriva direttamente dal The Athletic, secondo il quale il classe 1997 sarebbe entrato nei piani del dirigente ex Juventus, Fabio Paratici. La trattativa potrebbe trovare conferma nell'assenza di Harry Kane al ritiro degli Spurs. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bomber inglese, dopo la delusione dell'Europeo, avrebbe deciso di cambiare aria e di intraprendere i contatti con il Manchester City di Pep Guardiola.

La squadra allenata da Nuno Espirito Santo sarebbe ben disposta a potenziare il reparto con le prestazioni dell'attuale attaccante dell'Inter che, in realtà, avrebbe fatto intendere di non preferire club non di primissima fascia come l'Arsenal e Tottenham. La cessione dell'attaccante inglese al Manchester City, però, garantirebbe la liquidità necessaria per soddisfare le pretese economiche dei dirigenti milanesi che, per il cartellino dell'ex Racing, vorrebbero incassare circa 90 milioni di euro.

Al rientro delle vacanze, il calciatore dovrebbe incontrare i dirigenti nerazzurri negli uffici di Viale della Liberazione per discutere del famoso rinnovo contrattuale che attualmente scade nel 2023. Lautaro avrebbe richiesto circa 6 milioni di euro all'anno per continuare il suo rapporto con la società presieduta da Steven Zhang. Il ragazzo è ritenuto fondamentale dal neo allenatore Simone Inzaghi, che vorrebbe ripartire proprio dalla coppia che ha garantito il diciannovesimo scudetto all'Inter.