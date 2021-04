Testacoda! Inter e Crotone, ad un passo da Scudetto e Serie B

L'Inter conta i giorni che la separano dallo scudetto, mentre il Crotone è sempre più ad un passo dalla Serie B. Dal match di sabato alle 18 allo Scida potrebbero arrivare due verdetti, anche se per l'assegnazione del tricolore bisognerà aspettare a prescindere domenica, dice La Gazzetta dello Sport.

Se l'Inter batterà il Crotone e l'Atalanta non vincerà contro il Sassuolo, allora lo scudetto sarà matematico. Con una sconfitta con i nerazzurri, invece, il Crotone dirà addio alla Serie A. Il Crotone dal canto suo ha perso le ultime tre partite giocate tra le mura amiche e potrebbe registrare quattro sconfitte interne di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

E' anche l’unica squadra a non aver mai pareggiato nel 2021 (con 3 successi e 16 sconfitte). Eppure ha un attaccante che sta facendo faville, Simy, arrivato 19 gol e a cui si aggrappano le residue speranze rossoblù: l'unico africano in grado di arrivare a 20 in una stagione di Serie A è stato Samuel Eto'o nel 2010/11 (21 reti con l'Inter).