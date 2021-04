Tattica – Verso il Verona: Barak e gli esterni i pericoli maggiori

Bentornati alla consueta rubrica dei pre-partita, Tattica. Dopo il pari di La Spezia, l’Inter si appresta alla complicata sfida contro l’Hellas Verona, dove i ragazzi di Juric cercheranno di tornare a far punti dopo i k.o. contro Fiorentina, Samp e Lazio. Se Conte adotterà un po’ di turnover, con Sensi e Sanchez che reclamano spazio, Juric dovrà fare a meno di Miguel Veloso, operato al collo, e Stefano Sturaro, squalificato.

I PERICOLI – L’Hellas Verona ha tra le sue caratteristiche fondamentali la costruzione dal basso, con i tre centrali – soprattutto l’ex Dimarco, dal gran piede sinistro – molto bravi nel fraseggio per poi allargarsi verso gli esterni, a destra con Faraoni e a sinistra con Lazovic cercando in questo modo di dare ampiezza alla manovra. Gli esterni sono proprio l’arma principale di Juric, insieme ai due trequartisti. Se Zaccagni vive un periodo di scarsa forma, gli occhi sono puntati su Barak, che continua a stupire: 7 gol e 2 assist fino ad ora, stagione davvero super per l’ex Udinese, bravo sia negli inserimenti palla al piede che nel gioco aereo.

DOVE COLPIRE – In fase di non possesso l’Hellas di Juric ha come caratteristica di base quella dell’adozione di un pressing ultra-offensivo per il recupero palla sulla trequarti avversaria. Tuttavia, questa ricerca nel recuperare il pallone nel piu’ breve tempo possibile, spesso i gialloblù spendono il fallo con aggressività, da notare infatti i tanti cartellini presi ogni partita. I nerazzurri possono cercare di colpire tra le linee, dove Dimarco può andare in difficoltà non essendo un centrale puro, alle spalle di Ilic e Tameze, mediani con propensioni piuttosto offensive.

STATO DI FORMA – Non viene da un bel periodo l’Hellas Verona. Sono infatti tre le sconfitte di fila, in casa con Fiorentina e Lazio, e a Genova contro la Samp. Prima, la vittoria per 2-0 a Cagliari e la sconfitta con l’Atalanta con il medesimo risultato. I ragazzi di Ivan Juric saranno certamente in cerca di riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Sanchez, Lukaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.