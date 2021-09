Talent scout - Samuele Ricci, Empoli scopre un'altra gemma

Dopo aver sbancato l’Allianz Stadium sabato scorso, l’Empoli si gode i primi tre punti del suo ritorno in Serie A e lo fa dopo aver mostrato a tutti – già con la Lazio – di essere una squadra con delle trame di gioco molto interessanti e con dei giocatori di talento. Uno di questi si è messo in mostra nella vittoria esterna contro la Juventus, ovvero il centrocampista classe 2001, Samuele Ricci.

Un classico regista di centrocampo, tecnicamente molto valido, bravo sia nel lungo che nel breve, con il piatto forte della casa: la verticalizzazione. Colpisce di lui la capacità di trovare sempre la soluzione corretta con la giocata semplice e funzionale per la squadra, anche quando si trova ad essere sotto la pressione di un avversario, senza perdere mai la calma. Un talento di sicuro avvenire che Andreazzoli coccola e su cui usa la tecnica del bastone e della carota, per non farlo adagiare. “Da lui ho visto alcune cose buone e alcune cose che non mi sono piaciute”, ha detto alla fine della partita, ma sa benissimo che il ragazzo è stato uno dei migliori in campo e che è un diamante grezzo da far crescere in una piazza che non mette pressioni, da continuità – da sempre – ai giovani talenti, soprattutto a quelli nati dal proprio vivai che potranno portare, in futuro, moneta fresca alle casse del club.

Già in passato ci sono stati degli interessamenti da parte di grandi club europei ed anche in Italia: dall’Arsenal al Borussia Dortmund fino al Leicester, passando per Milan, Roma, Napoli e Fiorentina. Il presidente Corsi ha sempre risposto due di picche, ma la prossima estate potrebbe anche non resistere visto il rendimento avuto dal giovane nelle ultime due stagioni e la crescita esponenziale che potrà ancora avere. Intanto, l’Empoli, continua a goderselo e a sfruttare la sua grande qualità per raggiungere una salvezza che sarebbe un grande risultato dopo la promozione e in quello che, con tutta probabilità, sarà il campionato di Serie A più combattuto di sempre.