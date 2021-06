Talent scout - Nahuel Molina, l'Udinese ha un'altra gemma

Lo scouting dell'Udinese ha sempre regalato al mondo del calcio dei grandi talenti che sono esplosi anche lontano dalla città friulana: da Handanovic a Cuadrado, da Pizarro a Muriel, fino ad arrivare al nerazzurro Alexis Sanches, sono solo alcuni dei nomi scoperti dai bianconeri. Nell'attuale rosa, dopo la cessione di De Paul all'Atletico Madrid, c'è un altro talento pronto ad approdare in una grande squadra dopo una grande stagione fatta l'anno scorso e parliamo di Nahuel Molina, esterno argentino classe 1998.

Il giocatore arrivato ad Udine a parametro zero dopo aver cessato il suo contratto con il Boca Juniors e si è preso la corsia esterna della squadra di Gotti a suon di prestazioni. Esterno abile ad agire sia nella difesa a quattro di difesa - come ha fatto anche ieri sera con la nazionale argentina, in cui è risultato essere il migliore in campo nella vittoria contro il Paraguay -, sia come quinto in un centrocampo a cinque - come ha giocato nell'Udinese, sia ad agire da quarto a destra in un centrocampo a quattro. Non spicca per qualità tecniche, ma la sua corsa, la sua forza e la sua voglia di lottare su ogni pallone lo hanno portato a dire la sua anche nel calcio europeo. E' stato uno dei principali artefici della salvezza dei friulani e una piacevole sorpresa del nostro campionato, cosa che ha fatto suonare le prime sirene di mercato.

Infatti, stando alle ultime notizie riportate da parte dei media, sull'argentino ci sarebbe l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che potrebbe perdere Trippier e anche l'Inter del neo-allenatore Simone Inzaghi che potrebbe perdere l'esterno marocchino, Achraf Hakimi, destinato ad andare al PSG. Un giocatore forte e l'ennesima scommessa vinta da parte della società di Pozzo. Nahuel Molina è pronto a prendersi la fascia destra di una big.