Talent scout - Lorenzo Lucca, lo scalatore di categorie

La notizia rilanciata da Tuttosport, ieri mattina, ha portato alle orecchie dei più il nome di una giovane punta italiana che si sta mettendo in mostra con la maglia del Pisa, lo ha già fatto in Serie C con quella del Palermo, e che è stato associato all'Inter per la prossima stagione, come giocatore su cui puntare per il futuro. Parliamo del centravanti classe 1999, Lorenzo Lucca, un attaccante che, in questo inizio di stagione, non ha giocato tantissimo, ma si è messo decisamente in mostra segnando due gol su due partite all'esordio in Serie B. Un bottino niente male per un ragazzo che sta scalando le gerarchie del grande calcio un passo alla volta, ma con convinzione e decisione.

Proprio questa sua scalata ha fatto pensare ai più a quella di un campione del Mondo come Luca Toni, anche se le sue caratteristiche sono decisamente diverse. Lucca è un centravanti alto 201 centimetri che fa del colpo di testa - e come potrebbe non essere altrimenti - uno dei suoi punti di forza, ma non il solo. Bravissimo a proteggere palla per far salire la squadra, si fa notare anche per una buona tecnica, cosa che, addirittura, gli ha permesso da segnare da fermo e dalla distanza sia con il Palermo che con il Pisa. Inoltre, sa muoversi agilmente anche in progressione palla al piede, cosa non affatto comune per un giocatore della sua stazza imponente.

Un giovane che si sta formando e su cui iniziano ad esserci degli interessi. Gli occhi dell'Inter in primis, certo. Ma chissà che i suoi gol non possano convincere anche altre squadre a puntare su di lui o, chissà - ma forse qui si vola ancora molto in alto - anche Roberto Mancini a concedergli una chances. Intanto lui lavora e segna, sperando un giorno di arriva lì dove Luca Toni è riuscito nella sua splendida carriera calcistica.