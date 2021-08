Talent scout - Kvaratskheila, giovane georgiano che ammalia le italiane

Negli ultimi anni il movimento calcistico georgiano ha mosso passi da gigante e ha iniziato a proporre con continuità e con una discreta quantità molti giovani talenti. Il principale tra questi, gioca con la maglia del Rubin Kazan: si tratta dell’esterno d’attacco classe 2001, Khvicha Kvaratskheila che sta facendo davvero molto bene nel campionato russo, con la bellezza di ben 12 assist nella scorsa stagione e che ha già ammaliato tantissime squadre d’Europa, anche italiane.

Kvaratskheila, come detto, è un esterno d’attacco che agisce prevalentemente sulla corsia sinistra, dotato di ottima tecnica e capace di dare pochissimi punti di riferimento, grazie al suo essere ambidestro. Deve ancora strutturarsi fisicamente, ma è normale dover migliorare questo aspetto per un giovane come lui. Potrebbe migliorare anche in zona gol, dal momento che preferisce maggiormente l’assistenza per i compagni di squadra, tuttavia, in questa stagione, è già partito bene siglando una rete in quattro presenze di campionato – al momento, però, è fermo ai box.

Come già anticipato, tante big d’Europa hanno messo gli occhi su un talento precoce come lui. Il Milan, all’inizio di questa sessione di mercato, ha provato ad imbastire una trattativa, ma non si è sentito di spendere i 15 milioni di euro, così come, sempre dall’Italia, alcuni sondaggi sono arrivati dalla Juventus prima dell’addio di Fabio Paratici che, infatti, lo sta tenendo sott’occhio anche nella sua nuova avventura come direttore sportivo del Tottenham. Kvaratskheila stupisce con i suoi assist e la sua tecnica. L’Europa osserva da vicino in attesa di fargli fare il grandissimo salto.