Talent scout - Koopmeiners, prossima tappa l'Italia?

Al centro delle voci di mercato, con la prospettiva di potersi rapportare ai migliori campionati europei. Teun Koopmeiners è uno dei nomi più ambiti per quanto riguarda il mercato estivo, finito nel mirino di tante società, anche italiane, il giocatore è alla ricerca del definitivo salto di qualità, per poter dimostrare che le sue qualità non sono ottime soltanto all'interno dei patri confini dell'Eredivisie, con la maglia dell'AZ Alkmaar, bensì anche fuori dai Paesi Bassi. Ed è anche per questo che in tanti addetti ai lavori si sono innamorati delle proprie attitudini che ne fanno un centrocampista completo e di grande affidabilità.

Non più giovanissimo - si tratta, infatti, di un classe 1998 - Koopmeiners ha registrato una delle migliori stagioni della carriera lo scorso anno con ben 15 gol in campionato. Un giocatore dotato di gran fisico e capace di compiere tutti i ruoli del centrocampo: dalla mezz'ala sinistra - è mancino - al mediano davanti alla difesa, fino al centrale di un centrocampo a due. Gli importanti mezzi fisici e le impressionanti doti balistiche gli permettono di essere decisivo in ogni situazione e capace di poter colpire in ogni modo, di testa, su calcio piazzato - una delle sue specialità della casa - fino al tiro dalla distanza. E' stato paragonato, in patria, a nomi importanti del mondo del calcio, da Strootman fino a Matic e bisogna ammettere che, per caratteristiche, ha davvero qualcosa di questi due campioni.

Come già detto, tante squadre si stanno muovendo per lui, sia dall'estero che dall'Italia. Per quanto riguarda il nostro paese si parla dell'Inter, anche se in maniera più sfumata, adesso, dal momento che Brozovic dovrebbe restare, del Napoli, visto che sarebbe perfetto per il centrocampo a due di Spalletti, ma soprattutto dall'Atalanta, che potrebbe davvero fare un ulteriore salto di qualità con il suo acquisto sia in campionato che in Europa. Insomma, un giocatore che sta attraendo a sè grandi attenzioni e chissà che, nel corso di questa sessione di calciomercato, lascerà l'AZ Alkmaar per andare alla ricerca di nuove sfide stimolanti.