Talent scout - Kayky sboccia: il Brasile si gode il nuovo T. Silva

Anche il calcio brasiliano sta conoscendo una nuova rinascita con la proposta di tanti giovani interessanti: da Vinicius Jr a Rodrygo, da Kayky, appena acquistato dal City, a Gabriel Veron, tanti talenti si stanno mettendo in mostra pronti a sbarcare nel calcio europeo. Ma se gli esempi riportati parlano di calciatori offensivi, bisogna dire che il movimento verdeoro sta proponendo anche tanto altro. L’esempio più fulgido è quello di Kayky del Santos, difensore centrale classe 2004, che già quest’anno, tra campionato e coppe, sta incasellando molte presenze.

Parlare di Kayky vuol dire parlare di un giocatore dal futuro assicurato. Difensore strutturato – anche se, ovviamente, per un giovane della sua età, deve crescere anche muscolarmente – e dotato di un’ottima tecnica di base che lo rende un interprete moderno del ruolo. Bravo ad impostare con lanci sia nel breve che nel lungo. Anche tatticamente è molto affidabile e, cosa molto importante, sa agire indistindamente sia da difensore centrale di sinistra che da difensore centrale di destra.

Insomma, un talento che sta appena sbocciando, ma che sta iniziando a mandare dei messaggi molto importanti a tutte le squadre europee, in ruolo, come quello del difensore centrale, dove è sempre più complesso trovare degli interpreti di alto profilo. Kayky si prepara, gioca e cresce, con la consapevolezza di poter essere, in futuro, un fattore per club e nazionale. Intanto il Brasile si gode i suoi miglioramenti e le sue giocate, in attesa di poter parlare di lui come un degno erede di Thiago Silva.