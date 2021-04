Talent scout - Johannesson, la perla islandese che vuole prendersi l'Europa

Il mondo del calcio sta vivendo una nuova primavera con tanti talenti molto giovani che stanno già facendo la storia di questo sport: da Mbappè a Davies, sono tantissimi i giovani che hanno l’investitura di fenomeno.

Tra questi giocatori, potrebbe rientrare anche un altro ragazzo, che di ruolo fa la mezz’ala del Norkkoping, in Svezia, e che ha già fatto vedere tutte le sue potenzialità. Parliamo di Isak Bergmann Johannesson, centrocampista islandese classe 2003.

Johannesson è un centrocampista moderno. Uno di quelli bravi nell’inserimento, dal mancino eccellente e con doti balistiche importanti. Già tante big d’Europa hanno iniziato a bussare alla porta della società svedese, dal Real Madrid, al Manchester United, alla Juventus, fino all’Atalanta. Ma il Norkkoping ha sempre chiuso la porta in faccia a tutti, rispedendo al mittente ogni interessamento. Il baby prodigio, ha alle spalle già una stagione da titolare in cui è risultato essere decisivo sia in termini di gol che, soprattutto, in termini di assist. Elementi importanti per un giocatore sicuramente da costruire e da raffinare in tanti aspetti – soprattutto dal punto di vista tattico, vista la propensione offensiva, e dell’intensità -, ma dal sicuro avvenire.

Il prossimo step, per lui, sarà quello di trovare la giusta squadra europea che possa concedergli il giusto spazio e permettergli la giusta crescita. Per questo nuovo de Bruyne dal piede mancino, come lo hanno definito in molti, le porte dell’Europa principale – dal punto di vista calcistico, sia ben chiaro – potrebbero aprirsi molto presto. Intanto lui continua a stupire e regalare grandi giocate.