Talent scout - Ilaix Moriba, il Barcellona riparte dalla cantera

Dopo la disastrosa esperienza della presidenza Bartomeu, il Barcellona ha deciso di tornare all'antico con le elezioni presidenziali vinte da Joan Laporta con il fine principale di dare avvio ad un nuovo corso blaugrana con il solito mantra: campioni affermati, pochi acquisti di spessore e tanta, tantissima pesca dal floridissimo serbatoio della cantera. Quest'ultimo, infatti, è stato il segreto principale dei successi della squadra catalana che, con la squadra più forte di tutti i tempi, aveva tra i giocatori cresciuti nel vivaio Valdes, Puyol, Piquè, Busquets, Xavi, Iniesta e Messi. Oggi, si tenta di replicare con altri talenti interessantissimi e che faranno parlare di sè: da Eric Garcia a Pedri, fino ad Ansu Fati.

Tra di loro c'è anche un centrocampista che sta iniziando ad entrare nelle gerarchie di Ronald Koeman, ovvero il classe 2003, Ilaix Moriba. Si tratta di una sorta di tuttocampista che in molti paragonano allo stile di gioco di Pogba, come mezz'ala. Lui, dal canto suo, ha studiato e si è sempre ispirato ad un suo attuale compagno di squadra come Sergio Busquets, uno dei principali segreti delle vittorie del Barcellona. Dotato di un fisico importante, può giocare sia da mezz'ala che da frangiflutti davanti alla difesa, grazie ad una tecnica invidiabile e da una visione di gioco fuori dal normale. Per questo il prossimo fenomeno della cantera a inserirsi in pianta stabile nell'undici titolare sarà lui e sarà anche lui a guidare la fase di transizione - già iniziata - che dovrà portare in futuro a fare tornare il Barcellona ai fasti di un tempo.

La casa blaugrana è in ottimi piedi, con tanti giovani in rampa di lancio pronti a dimostrare il proprio valore in campo. Ilaix Moriba è solo l'ultimo esempio e i suoi ingressi in campo, nell'ultima stagione, non sono stati solo delle semplici comparsate. La risposta ai colpi grossi del Real Madrid, parte dai giovani del proprio vivaio. Perchè a Barcellona sanno benissimo come fare a vincere in questo modo. Perchè a Barcellona sanno anche che la propria squadra è mas que un club.