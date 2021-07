Talent scout - Fabio Silva, finalmente il Portogallo ha il suo 9

Anche il Portogallo, dopo la vittoria dell'Europeo, ha deciso di rifondare un movimento calcistico che aveva raggiunto il suo punto più alto proprio con la vittoria del trofeo e ha iniziato a puntare sui giovani talenti nazionali. In cima alla lista dei più forti, ovviamente, la stella è quel Joao Felix che ha fatto innamorare i tifosi del Benfica prima e quelli dell'Atletico Madrid poi, ma ce n'è un altro che potrebbe essere davvero il futuro numero nove della nazionale, ovvero Fabio Silva.

Attaccante classe 2002, il giovane talentino è passato la scorsa estate dalla squadra che lo ha cresciuto e fatto esordire nel calcio dei grandi, il Porto, per andare nella più portoghese delle squadre di Premier League, ovvero il Wolverampthon. Un riconoscimento importante da parte di una società in rampa di lancio, che già ha investito su giovani interessanti come Ruben Neves e Ait Nouri - tornato all'Angers dopo il prestito. Un attaccante completo, che sa giocare coi compagni e che, soprattutto, è in grado di fare tantissimi gol. Vincitore con il Porto della Youth League, in quella stagione fu il vero protagonista della squadra giovanile portoghese firmando 33 gol in 39 presenze, un'enormità. Poi, finalmente, il debutto con Sergio Conceicao che lo ha gettato nella mischia e regalato 182 minuti totali con tre reti all'attivo.

Insomma, il Portogallo si gode la crescita di un talento vero che, nei prossimi anni, potrà essere in grado di dire la propria in campo e a suon di gol. Intanto adesso pensa a scalare le gerarchie del Wolverampthon per poter essere il titolare della formazione inglese e mettersi in luce per puntare a squadre sempre più importanti e competitive come già in passato è accaduto con gli interessamenti della Juventus e del Manchester United.